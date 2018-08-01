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15-летнего подростка нашли мёртвым в Челябинской области
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15-летнего подростка нашли мёртвым в Челябинской области 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Тело 15-летнего подростка нашли в посёлке Новогорный Челябинской области, начата доследственная проверка, сообщают в региональном следственном управлении СКР.
Погибшего обнаружили вечером 31 июля на территории гаражно-строительного кооператива. По предварительным данным, подросток вместе со сверстниками вдыхал газ из небольших баллонов. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных действий, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, следователи в Челябинской области также устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки, которая утонула во время катания по озеру на гидроцикле.
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