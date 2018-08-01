15-летнего подростка нашли мёртвым в Челябинской области

Погибшего обнаружили вечером 31 июля на территории гаражно-строительного кооператива. По предварительным данным, подросток вместе со сверстниками вдыхал газ из небольших баллонов. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных действий, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, следователи в Челябинской области также устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки, которая утонула во время катания по озеру на гидроцикле.