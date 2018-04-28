График приема граждан в мае в приемной регионального правительства утвердили в Подмосковье

Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства на май, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

«Третьего мая с 10:00 состоится прием министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова . 4 мая с 10:00 и с 15:00 состоятся приемы министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева и председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Натальи Ушаковой », — говорится в тексте документа.

Также 7 мая свои приемы проведут министр культуры Московской области Оксана Косарева и министр правительства региона по информационной политики Анастасия Звягина . 10 мая на вопросы граждан будут готовы ответить министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков и исполняющий обязанности начальника регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

11 мая приемы проведут министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская и руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева . 14 мая с 10:00 граждан примет начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, а с 15:00 — зампред правительства региона — министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максут Шадаев

22 мая граждане смогут задать свои вопросы зампреду правительства региона — руководителю Главного управления территориальной политики Московской области Александру Костомарову, а также министру регионального правительства по безопасности и противодействию коррупции Роману Каратаеву.

До конца месяца приемы также состоятся 23, 24, 25, 28, 30 и 31 мая.

Кроме того, утвержден также график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Для этого были отведены 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая.