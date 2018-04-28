График приема граждан в мае в приемной регионального правительства утвердили в Подмосковье 

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства на май, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
Приемная подмосковного правительства находится в Москве на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.
«Третьего мая с 10:00 состоится прием министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова. 4 мая с 10:00 и с 15:00 состоятся приемы министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева и председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Натальи Ушаковой», — говорится в тексте документа.
Также 7 мая свои приемы проведут министр культуры Московской области Оксана Косарева и министр правительства региона по информационной политики Анастасия Звягина. 10 мая на вопросы граждан будут готовы ответить министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков и исполняющий обязанности начальника регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
11 мая приемы проведут министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская и руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева. 14 мая с 10:00 граждан примет начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, а с 15:00 — зампред правительства региона — министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максут Шадаев.
Помимо этого, 15 мая приемы состоятся у заместителя председателя правительства Московской области Ирины Смирновой, а также у министра правительства региона по социальным коммуникациям Ирины Плещевой. 16 мая с 10:00 граждан примет министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, а 17 мая с 10:00 — руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников проведет прием граждан 18 мая с 10:00, в этот же день приемы пройдут у зампреда правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева и министра образования Подмосковья Марины Захаровой. 21 мая прием состоится у министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
22 мая граждане смогут задать свои вопросы зампреду правительства региона — руководителю Главного управления территориальной политики Московской области Александру Костомарову, а также министру регионального правительства по безопасности и противодействию коррупции Роману Каратаеву.
До конца месяца приемы также состоятся 23, 24, 25, 28, 30 и 31 мая.
Кроме того, утвержден также график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Для этого были отведены 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая.