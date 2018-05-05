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Очередной митинг сторонников Навального прошёл в Нижнем Новгороде
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Очередной митинг сторонников Навального прошёл в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Участниками митинга стали также члены партии «Яблоко» и сторонники политика Дмитрия Гудкова. Со сцены раздавались призывы о вхождении в избирательные комиссии. Нижегородцам рассказывали о важности участия в голосовании на всех уровнях, а также о том, какую пользу можно принести обществу, став наблюдателем на выборах.
Ко вполне типичным лозунгам, написанным на транспорантах митингующей молодёжи, на этот раз добавилось требование о роспуске Роскомнадзора. Естественно, это связано с недавними попытками блокировки популярного менеджера Telegram.
— Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить своё сокрушительное поражение. На этих выборах ни бойкот, ни протестное голосование не нанесли власти никакого ущерба. Мы с вами, все мы, проиграли одинаково. Каждый день мы читаем о новых пытках. арестах, сфабрикованных уголовных делах, всё новых и новых запретах… Создавайте партии, сами вступайте в партии, обретайте политическую субъектность… Россия будет свободной! — заявил со сцены представитель штаба Гудкова.
nn.ru: последние новости
«Пока теряется в новом пространстве». Нижегородку, которая попала в больницу в Таиланде, выписали «Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу Открытие станции «Стрелка» отложили на месяц и сделали вид, что так и было
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