Очередной митинг сторонников Навального прошёл в Нижнем Новгороде 

Участниками митинга стали также члены партии «Яблоко» и сторонники политика Дмитрия Гудкова. Со сцены раздавались призывы о вхождении в избирательные комиссии. Нижегородцам рассказывали о важности участия в голосовании на всех уровнях, а также о том, какую пользу можно принести обществу, став наблюдателем на выборах.
Ко вполне типичным лозунгам, написанным на транспорантах митингующей молодёжи, на этот раз добавилось требование о роспуске Роскомнадзора. Естественно, это связано с недавними попытками блокировки популярного менеджера Telegram.
— Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить своё сокрушительное поражение. На этих выборах ни бойкот, ни протестное голосование не нанесли власти никакого ущерба. Мы с вами, все мы, проиграли одинаково. Каждый день мы читаем о новых пытках. арестах, сфабрикованных уголовных делах, всё новых и новых запретах… Создавайте партии, сами вступайте в партии, обретайте политическую субъектность… Россия будет свободной! — заявил со сцены представитель штаба Гудкова.