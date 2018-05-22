Жителей города приглашают на Зеленый марафон

Белоруссии. 27 мая жители 56 российских городов станут участниками Зеленого марафона «Бегущие сердца» от Сбербанка . Забег станет уже седьмым. За все годы проведения участие в нем приняли более 600 тысяч жителей России , а также Казахстана

Томску, Кемерову, Красноярску, Барнаулу и Зеленый марафон — ежегодное мероприятие. Впервые Сбербанк организовал его в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи . География забегов год от года становится всё шире. В Сибири к традиционным участникам — Новосибирску Абакану — в этом году присоединился Новокузнецк

В Новосибирске в марафоне-2017 поучаствовали более 5 тысяч человек, для города цифра стала рекордной. Дистанция забега составляет 4,2 км (десятая часть марафонской в 42 км). Участие бесплатное, для людей всех возрастов, особая подготовка не требуется.

Зеленый марафон — всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Бежим вместе, всем сердцем и со смыслом — главные посылы марафона. Традиционно в его рамках будет организована социальная акция по высадке кустарников. Будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых, пройдут конкурсы с призами и подарками, состоится символический забег на 100 м для юных гостей, а также концертная программа.

В Новосибирске Зеленый марафон пройдет на Михайловской набережной у Речного вокзала по адресу Добролюбова, 2. Присоединиться к команде марафонцев может каждый. Всё, что необходимо для участия, — удобная обувь, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте http://greenmarathon.ru/.

Старт забега — в 12:00, регистрация участников — с 9:00. Начало праздника в 10:00.