Программа «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ в Санкт-Петербурге 27 мая 

27 мая в Санкт-Петербурге состоится «Зеленый марафон „Бегущие сердца“ Сбербанка. Принять участие в грандиозном семейном и спортивном празднике могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Любителей бега ждет символическая дистанция 4,2 км, для детей будут организованы два детских забега на дистанции 420 м и 42 м. Болельщики тоже смогут выбрать себе занятие по душе — в парке будут работать различные бесплатные развлекательные площадки.
Если вы не успели зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/, нужно просто приехать в Парк 300-летия Санкт-Петербурга и сделать это на стойках регистрации, которые начнут работу с 09.00.
В программе праздника:
09.00 — открытие регистрации. Начало концертной программы.
С этого момента и до 15.00 работают все развлекательные площадки партнеров Зеленого марафона и каждый участник или гость может пройти квест — первые 100 победителей получат призы и подарки. Для участия в квесте нужно взять специальную листовку на стойках регистрации.
09.30-14.15 — Флешмоб по созданию панно „Город ярких красок“, посвященный очередной годовщине со дня основания города.
09.42 — Детская разминка от Детского города профессий „Кидбург“.
10.00 — Старт Детского забега на дистанции 42м и 420м.
10.15 — Пресс-подход.
10.20 — Разминка для участников забега.
10.45 — Приветствие официальных лиц.
11.00 — Старт Зеленого марафона и Большого Велопробега.
11.05 — Турнир по боксу.
12.00 — Пресс-подход (итоги).
12.30-13.00 — Церемония награждения.
14.15 — 14.30 — Общее фото у панно „Город ярких красок“, посвященного очередной годовщине со дня основания города.
15.00 — Завершение Зеленого марафона.