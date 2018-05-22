Программа «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ в Санкт-Петербурге 27 мая

27 мая в Санкт-Петербурге состоится «Зеленый марафон „Бегущие сердца“ Сбербанка . Принять участие в грандиозном семейном и спортивном празднике могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Любителей бега ждет символическая дистанция 4,2 км, для детей будут организованы два детских забега на дистанции 420 м и 42 м. Болельщики тоже смогут выбрать себе занятие по душе — в парке будут работать различные бесплатные развлекательные площадки.

Если вы не успели зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/, нужно просто приехать в Парк 300-летия Санкт-Петербурга и сделать это на стойках регистрации, которые начнут работу с 09.00.

В программе праздника:

09.00 — открытие регистрации. Начало концертной программы.

С этого момента и до 15.00 работают все развлекательные площадки партнеров Зеленого марафона и каждый участник или гость может пройти квест — первые 100 победителей получат призы и подарки. Для участия в квесте нужно взять специальную листовку на стойках регистрации.

09.30-14.15 — Флешмоб по созданию панно „Город ярких красок“, посвященный очередной годовщине со дня основания города.

09.42 — Детская разминка от Детского города профессий „Кидбург“.

10.00 — Старт Детского забега на дистанции 42м и 420м.

10.15 — Пресс-подход.

10.20 — Разминка для участников забега.

10.45 — Приветствие официальных лиц.

11.00 — Старт Зеленого марафона и Большого Велопробега.

11.05 — Турнир по боксу.

12.00 — Пресс-подход (итоги).

12.30-13.00 — Церемония награждения.

14.15 — 14.30 — Общее фото у панно „Город ярких красок“, посвященного очередной годовщине со дня основания города.

15.00 — Завершение Зеленого марафона.