Челябинцев приглашают на Зелёный марафон

До одного из крупных и массовых забегов Челябинска осталось всего три дня. Уже в это воскресенье, 27 мая, в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца».

Пробежать 4,2 километра — это в десять раз меньше дистанции классического марафона — может любой желающий от четырнадцати лет и даже с минимальной спортивной подготовкой. Для детей с 8 до 13 лет будут отдельные забеги на 42 и 420 метров.

Для участия в забеге и самом мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru и получить индивидуальный номер на стойке регистрации в день марафона. Регистрация на сайте заканчивается в 14.00 в четверг, 24 мая, а те, кто не успел, смогут заполнить анкету прямо на марафоне. Полученный при регистрации номер пригодится и для развлекательной программы мероприятия.

Зеленый марафон «Бегущие сердца» — это большой праздник спорта и здорового образа жизни для взрослых и детей. 27-го мая вас ждут конкурсы и розыгрыш подарков, выступления на сцене, более 20 площадок с семейными активностями от Сбербанка и партнеров, в том числе полевая кухня и флэшмоб с участием нескольких тысяч людей.

Проверить свой уровень физподготовки можно будет на площадке по сдаче нормативов ГТО. Любой желающий сможет быстро и бесплатно сдать профессиональным тренерам стадиона нормативы по бегу и силовым упражнениям. Для этого рекомендуется иметь допуск от терапевта, но даже при его отсутствии можно будет попробовать свои силы.

Еще одна «изюминка» Зеленого марафона-2018 –— семейное приключение «Цветик-семицветик» от Сбербанка и компании «Сады России» по мотивам известной детской сказки Валентина Катаева . А для любителей силового спорта организаторы приготовили sport-challenge «Выиграй в армрестлинг и получи сертификат на годовой запас пельменей».

«С каждым годом все больше челябинцев приходит на Зеленый марафон, и это радует. Сбербанк также повышает планку мероприятия, ежегодно мы придумываем, что-то новое и интересное, причем вместе с нашими партнерами. Я приглашаю на праздник жителей и гостей города и желаю всем отлично провести выходной день. Сам я тоже обязательно буду и, как всегда, приму участие в забеге, — рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

В Зеленом марафоне-2018 участвуют клиенты и партнеры Сбербанка со всего Южного Урала. «Мы — предприятие старой закалки, и спорт, работа с населением для нас всегда были важны. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в Зеленом марафоне Сбербанка. Ведь миасский КПД не только „строит“ Челябинск, но и поддерживает все, что делается для города, — рассказывает Дмитрий Кудрявцев , генеральный директор ООО „Завод КПД“, г. Миасс

Также в этом году Сбербанк продолжит традицию инклюзивности Зеленого марафона и проведет символический забег для воспитанников региональной общественной организации „Наше место“. Кроме того, каждый сможет совершить доброе дело прямо „здесь и сейчас“, приняв участие в социальной акции на одной из площадок мероприятия. А еще южноуральцы могут оказать поддержку Фонду помощи детям „Обнаженные сердца“, внеся пожертвование в адрес Фонда на сайте Зеленого марафона „Бегущие сердца“ www.greenmarathon.ru