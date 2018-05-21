Ещё
Более 3 тысяч петербуржцев подтвердили участие в «Зеленом марафоне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 3 тысяч петербуржцев подтвердили участие в «Зеленом марафоне» 

АиФ Санкт-Петербург 21 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Для участия в «Зеленом марафоне „Бегущие сердца“ Сбербанка на интернет-сайте www.greenmarathon.ru зарегистрировались более 3 тысяч человек в Санкт-Петербурге.
Этот ежегодный спортивный и семейный праздник 27 мая пройдет по инициативе Сбербанка в 56 городах России. Всего по стране участие в забеге собираются принять более 150 000 любителей бега!
Для того, чтобы стать участником Зеленого марафона, нужно просто зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/. И 27 мая прийти в Парк 300-летия Санкт-Петербурга, весело и спортивно отметить День рождения любимого города, пригласив с собой своих близких, коллег, друзей и знакомых!
В программе праздника, помимо самого забега и Большого Велопарада, предусмотрены развлекательные мероприятия: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, развлечения для маленьких гостей.
Напоминаем, что уже послезавтра — 23 мая завершается регистрация на Зеленый марафон на сайте https://greenmarathon.ru/. Конечно, все желающие смогут зарегистрироваться и на площадке в день забега. Но предварительная регистрация на сайте поможет значительно сэкономить время на необходимые формальности.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
«Радиация наступает!». Как петербуржцы спасались от «ядерного взрыва» Депутаты ЗакСа поддержали ужесточение штрафов для музыкантов в метро «МегаФон» запускает trade-in для смартфонов Samsung и Apple в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой197
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии177
Песков прояснил вопрос с цветами Путина36
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»162
Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет18
Видео
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
01:03
Потепление в столице сменится похолоданием
Новости Москвы
00:07
Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова
Происшествия
00:34
Запретим газовые пистолеты и травматику
Общество
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
00:50
Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение