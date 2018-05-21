Более 3 тысяч петербуржцев подтвердили участие в «Зеленом марафоне»

Для участия в «Зеленом марафоне „Бегущие сердца“ Сбербанка на интернет-сайте www.greenmarathon.ru зарегистрировались более 3 тысяч человек в Санкт-Петербурге

Этот ежегодный спортивный и семейный праздник 27 мая пройдет по инициативе Сбербанка в 56 городах России . Всего по стране участие в забеге собираются принять более 150 000 любителей бега!

Для того, чтобы стать участником Зеленого марафона, нужно просто зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/. И 27 мая прийти в Парк 300-летия Санкт-Петербурга, весело и спортивно отметить День рождения любимого города, пригласив с собой своих близких, коллег, друзей и знакомых!

В программе праздника, помимо самого забега и Большого Велопарада, предусмотрены развлекательные мероприятия: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, развлечения для маленьких гостей.

Напоминаем, что уже послезавтра — 23 мая завершается регистрация на Зеленый марафон на сайте https://greenmarathon.ru/. Конечно, все желающие смогут зарегистрироваться и на площадке в день забега. Но предварительная регистрация на сайте поможет значительно сэкономить время на необходимые формальности.