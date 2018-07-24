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Евгений Семенов: Ситуация в Балахнинском районе — декриминализация экономической и политической сфер в регионе
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Евгений Семенов: Ситуация в Балахнинском районе — декриминализация экономической и политической сфер в регионе 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото http://apn-nn.comЕвгений Семенов: Ситуация в Балахнинском районе — декриминализация экономической и политической сфер в регионеСитуация в Балахнинском районе — декриминализация экономической и политической сфер в регионе, заявил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, комментируя назначение активиста ОНФ Алексея Левковича врио главы местного самоуправления Балахнинского района.
«Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Балахнинском районе, полностью отвечает, на мой взгляд, той стратегии, которую реализует Глеб Никитин. Кратко эту стратегию можно обозначить так — декриминализация экономической и политической сфер в регионе.
Еще год назад ситуация в регионе была достаточно тревожная. Различные представители бизнеса монополизировали систему управления. Входя во власть теми или иными способами, чаще всего недобросовестными, получали контроль не только над бизнесом, но и контроль над властными структурами, как в законодательной, так и в исполнительной власти. Это касается и Нижнего Новгорода, и районов области, в частности, Балахнинского.
Говорить о нормальном развитии региона не приходилось, потому что полукриминальные структуры, которые сращивались с властью, практически препятствовали развитию бизнеса и, самое главное, население утрачивало веру во власть.
Процессы, которые начались в регионе с приходом Глеба Никитина, полностью, на мой взгляд, отвечают ожиданиям населения. Они связаны с масштабной системной зачисткой структур власти от укрепившихся там тех или иных представителей бизнеса, которые, по сути, были легитимированным криминалитетом. Эта опасная ситуация получила перелом и сегодня мы наблюдаем совершенно иную ситуацию.
Приход к власти новых людей, бэкграунд которых не позволяет подозревать их в связях с криминалитетом — это факт, который во многом должен изменить общественные настроения и отношение общественности к власти», — сказал Семенов.
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