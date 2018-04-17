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Источник подтвердил атаку на сирийскую авиабазу Шайрат
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Источник подтвердил атаку на сирийскую авиабазу Шайрат 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости
ПВО СИРИИ ОТРАЗИЛИ РАКЕТНУЮ АТАКУ НА АВИАБАЗУ «ШАЙРАТ», СБИТЫ ОКОЛО 10 РАКЕТ НА ПОДЛЕТЕ К АЭРОДРОМУ — ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ В АРМИИ САР  РИА НОВОСТИ
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