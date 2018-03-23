Ещё
В Челябинске появился новый дорожный знак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске появился новый дорожный знак 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На территории главного корпуса ЧелГУ в Челябинске появился новый дорожный знак, на котором изображен силуэт суслика и значится надпись: «Осторожно, суслики!».
Факт установки знака подтвердили в ЧелГУ.
«Этот знак стоит уже больше года, но в городе узнали о нем только сейчас, благодаря соцсетях. Теперь этот дорожный знак, забоятщийся о целостности сусликов, которые обитают на территории университета, стали местной достопримечательностью. К нам уже и с телеканалов приезжали», — прокомментировала ситуацию директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.
Челябинцы активно обсуждают появление нового дорожного знака в соцсетях. Многие относятся к такой заботе о животных с одобрением. Споры пользователей соцсетей вызвал силуэт животного. Некоторые предполагают, что на знаке изображен не суслик, а бобер.
Кстати, подобные знаки, заботящиеся об окружающей природе считаются хорошим тоном во многих странах. Согласно венской конвенции «О дорожном движении, дорожных знаках и сигналах» на специфических дорожных знаках может быть изображено любое животное, которое может спровоцировать ДТП. Так, например, в Австралии есть знак с изображением кенгуру, в Новой Гвинее — с коалой, в Африке с носорогами, в Гибралтаре — обезьянами, в Швеции — с кошкой и даже с лягушкой
АиФ: последние новости
Россельхоз надзор обнаружил антибиотики в мясе челябинских кур Ушёл из жизни почётный энергетик Сергей Суходоев Челябинцев приглашают отпраздновать Навруз
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1603
Еще одна страна вышлет российских дипломатов142
Британия испугалась мести России111
Успенскую сняли с рейса за дебош171
Жириновского обвинили в домогательствах295
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение