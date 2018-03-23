На территории главного корпуса ЧелГУ в Челябинске появился новый дорожный знак, на котором изображен силуэт суслика и значится надпись: «Осторожно, суслики!».
Факт установки знака подтвердили в ЧелГУ.
«Этот знак стоит уже больше года, но в городе узнали о нем только сейчас, благодаря соцсетях. Теперь этот дорожный знак, забоятщийся о целостности сусликов, которые обитают на территории университета, стали местной достопримечательностью. К нам уже и с телеканалов приезжали», — прокомментировала ситуацию директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.
Челябинцы активно обсуждают появление нового дорожного знака в соцсетях. Многие относятся к такой заботе о животных с одобрением. Споры пользователей соцсетей вызвал силуэт животного. Некоторые предполагают, что на знаке изображен не суслик, а бобер.
Кстати, подобные знаки, заботящиеся об окружающей природе считаются хорошим тоном во многих странах. Согласно венской конвенции «О дорожном движении, дорожных знаках и сигналах» на специфических дорожных знаках может быть изображено любое животное, которое может спровоцировать ДТП. Так, например, в Австралии есть знак с изображением кенгуру, в Новой Гвинее — с коалой, в Африке с носорогами, в Гибралтаре — обезьянами, в Швеции — с кошкой и даже с лягушкой