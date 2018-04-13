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Ямочный ремонт на дорогах Подмосковья планируется завершить к 1 июля
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Ямочный ремонт на дорогах Подмосковья планируется завершить к 1 июля 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Ямочных ремонт на подмосковных дорогах планируется начать 15 апреля и завершить к 1 июля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, передает его пресс-служба.
«Сейчас проводится обследование дорожной сети и идет регистрация ям на дорогах 1,2,3 категории, подъездным путям к местам социального притяжения на период майских праздников. С 15 апреля приступят к устранению ям на основных автодорогах, с 15 мая работы начнутся на менее интенсивных участках 4 и 5 категории», — сказал Тресков.
«Все ямы и выбоины на региональных и муниципальных дорогах должны быть зафиксированы и занесены в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Контролировать выполнение работ будут также через СКПДИ. Завершить ямочный ремонт необходимо к 1 июля», — добавил он.
По словам Трескова, в этом году в регионе запланировано устранить около 500 тыс. ям, в то время как устранение аварийно-опасных ям, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится круглый год. С начала 2018 года на дорогах региона ликвидировано свыше 47,4 тыс. ям.
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