Ямочный ремонт на дорогах Подмосковья должны завершить к 1 июля

С 15 апреля дорожные службы начинают ямочный ремонт на региональных и муниципальных автодорогах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Сейчас проводится обследование дорожной сети и идет регистрация ям на дорогах 1,2,3 категории, подъездным путям к местам социального притяжения на период майских праздников. С 15 апреля приступят к устранению ям на основных автодорогах, с 15 мая работы начнутся на менее интенсивных участках 4 и 5 категории, — сообщил министр Игорь Тресков . — Все ямы и выбоины на региональных и муниципальных дорогах должны быть зафиксированы и занесены в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Контролировать выполнение работ будут также через СКПДИ. Завершить ямочный ремонт необходимо к 1 июля", — уточнил глава ведомства.

В этом году запланировано устранить около 500 тысяч ям, в том числе не менее 200 тысяч ям на муниципальной сети и 300 тысяч ям на региональных дорогах.

Министр отметил, что устранение аварийно-опасных ям, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится круглый год. С начала 2018 года на дорогах региона ликвидировано свыше 47,4 тысяч ям.