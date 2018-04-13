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Около 47 тысяч ям заделали на дорогах в Подмосковье с начала года
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Около 47 тысяч ям заделали на дорогах в Подмосковье с начала года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года на дорогах в Подмосковье заделали около 47 тысяч ям, ямочный ремонт проходит в любых погодных условиях по разным технологиям, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«В этом году мы проводим работу по ямочному ремонту, мы ее проводили всю зиму и не останавливались. В настоящее время у нас уже устранено 47 тысяч ям», — сказал Тресков.
Он отметил, что в зависимости от погодных условий применяются разные технологии ямочного ремонта. Зимой используют технологию «ледового асфальта», в летний период — «горячего асфальта».
«Сейчас идет активная работа по оцифровке всех ям. Мы должны увидеть все ямы, которые есть на дорогах. Мы уже приступили активно к ямочному ремонту. Мы запланировали, что в 2018 году органы местного самоуправления должны выявить и отремонтировать не менее 200 тысяч ям, «Мосавтодору» поставили более амбициозные планы — выявить и отремонтировать не менее 300 тысяч ям», — добавил Тресков.
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