Около 47 тысяч ям заделали на дорогах в Подмосковье с начала года

С начала 2018 года на дорогах в Подмосковье заделали около 47 тысяч ям, ямочный ремонт проходит в любых погодных условиях по разным технологиям, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

«В этом году мы проводим работу по ямочному ремонту, мы ее проводили всю зиму и не останавливались. В настоящее время у нас уже устранено 47 тысяч ям», — сказал Тресков.

Он отметил, что в зависимости от погодных условий применяются разные технологии ямочного ремонта. Зимой используют технологию «ледового асфальта», в летний период — «горячего асфальта».

«Сейчас идет активная работа по оцифровке всех ям. Мы должны увидеть все ямы, которые есть на дорогах. Мы уже приступили активно к ямочному ремонту. Мы запланировали, что в 2018 году органы местного самоуправления должны выявить и отремонтировать не менее 200 тысяч ям, «Мосавтодору» поставили более амбициозные планы — выявить и отремонтировать не менее 300 тысяч ям», — добавил Тресков.