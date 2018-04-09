Посол Франции в РФ посетила предприятие Электрощит Самара

Как отметила посол Франции в России Сильви Берманн, Французскую Республику с нашим регионом связывают тесные экономические и культурные взаимоотношения.

"Я считаю, что Самарская область — очень динамично развивающийся регион с экономической точки зрения, и у Франции здесь очень много интересов, — сказала она. — Это, в первую очередь АВТОВАЗ и Электрощит Самара. Кроме того, Франция присутствует здесь в области культуры. Самый первый центр «Альянс Франсез» в России был создан именно в Самарской области, в свое время его открывал президент Французской Республики. Поэтому у нас к Самарской области особый интерес и большие планы по дальнейшему развитию. Интерес связан с предприятием Электрощит Самара, которое является самым крупным иностранным предприятием Schneider Electric. Я была на АвтоВАЗе, который так же имеет большие перспективы развития. В частности, был создан промышленный парк, который может представлять интерес для наших инвесторов. К тому же в регионе активно развивается деятельность торговых сетей, таких, как "Ашан" и «Акварель». Для дальнейшего развития имеется очень много возможностей, реализовать которые очень легко, учитывая то, что Москва от Самары находится буквально в двух шагах".

Президент ЗАО «ГК „Электрощит“-ТМ Самара» Эрик Бриссе подчеркнул, что приобретение самарского предприятия компанией Schneider Electric в 2013 г. стало значимым событием в области французских инвестиций в российскую экономику, развитие этих процессов включено в сферу внимания представителей высших государственных органов России и Франции.

Швеция, "Визит посла Франции в Самарскую область свидетельствует о высоком интересе к развитию этих взаимоотношений, — подчеркнул он. — Основные вопросы встречи касаются развития нашего предприятия и взаимоотношений с правительством Самарской области. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров с большим вниманием относится к заводу Электрощит Самара. На встречах с руководством таких крупных компаний как " РЖД ", "Ренова" "Новатэк" , глава Самарской области всегда интересуется ходом реализации проектов, в которых участвует наше предприятие. Нынешний год для завода Электрощит Самара начался с победы в тендере "Газпрома" по проекту «Сила Сибири». Мы выиграли конкурс, конкурируя с сильнейшими международными компаниями из разных стран — Китай Италия . Объем заказа составляет 2,5 млрд рублей, в течение полутора лет наше предприятие будет осуществлять поставку оборудования, которое обеспечит высокую степень автоматизации крупных подстанций «Силы Сибири». Порядка 70% работ по проекту мы должны выполнить в этом году, еще 30% — в первом полугодии следующего года".

По словам Эрика Бриссе, на текущий год у предприятия три основных задачи — укрепить позиции на российском рынке, углубить локализацию производства и расширить присутствие на зарубежных рынках.

"Мы видим рост российской экономики, пусть пока и довольно сдержанный, и главное для нас сейчас — укрепить взаимоотношения с заказчиками, которые традиционно выбирают нашу продукцию — это, в первую очередь, компании нефтегазовой отрасли, — рассказал он. — Мы развиваем новый вид продуктов. Рынок требует локализации, он хочет избавиться от закупок оборудования за рубежом. Мы, как российский производитель, адаптируемся к желаниям заказчика, и уже, например, локализовали выключатели, которые Schneider Electric производил за рубежом. Также мы локализуем программное обеспечение и планируем локализовать производство высоковольтного оборудования. Третья задача — увеличить объем экспорта. Российский рынок, безусловно, остается для нас приоритетным, поэтому в текущем году мы планируем достичь здесь двукратного роста выручки. Однако, на наш взгляд, для более интенсивного развития предприятия необходимо существенно нарастить долю экспорта нашей продукции. Команда менеджеров, которая работает на предприятии Электрощит Самара в последние 5 лет, видит большие перспективы по продвижению продукции на зарубежных рынках. Мы видим, что можем побеждать в конкуренции с международными производителями на их территории. У нас для этого есть все необходимое — отличный завод и технически грамотная команда. Поэтому мы считаем, что Электрощит Самара в состоянии завоевать зарубежные рынки, на которых ранее наша продукция не была представлена. Мы планируем в разы увеличить долю экспорта, поэтому серьезные усилия сегодня сконцентрированы вокруг сертификации наших продуктов на внешних рынках".

Сегодня на предприятии Электрощит Самара работает более 5 тыс. человек. Завод выпускает широкий ассортимент электротехнической продукции, оснащенной комплектующими собственного производства. Экспорт занимает на данный момент менее 10% в объемах отгрузки, в течение 2-3 лет этот показатель может быть доведен до 20-30%.

Как отметил руководитель предприятия, первые пять лет работы завода в структуре компании Schneider Electric оцениваются французским инвестором положительно. Процессы взаимодействия с глобальной корпорацией налажены, понимание по дальнейшему развитию предприятия совпадают, при этом остается широкая возможность независимости в принятии решений. Начался второй этап развития предприятия, он так же пройдет под руководством Эрика Бриссе, полномочия которого продлены на следующие пять лет.