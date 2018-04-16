Источник: Совет ЕС не обсуждает возможность того, что химатака в Сирии была инсценирована

ЛЮКСЕМБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Главы МИД ЕС на встрече по Сирии в Люксембурге не обсуждают возможность того, что последняя химическая атака в Сирии могла быть инсценирована, по умолчанию признав ее реальной и возложив ответственность за нее на правительственные силы. Об этом в понедельник сообщил ТАСС дипломатический источник. "Министры не обсуждают вопрос ответственности за химическую атаку, или обстоятельств произошедшего. Они сосредоточены на том, чтобы не допустить повторения подобных действий сирийским режимом", — сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос о повестке встречи. Он отметил, что выяснением обстоятельств химических нападений должны заниматься «не главы МИД ЕС, а международные эксперты ООН , мандат которых не был утвержден в Совете Безопасности ООН из-за российского вето». По словам источника, в итоговом заявлении по Сирии главы МИД ЕС, в частности, призовут Иран Россию гарантировать, что химические атаки в Сирии не повторяться. Великобритания и 14 апреля США Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске , штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Ни одна из ракет не входила в зону ответственности средств ПВО РФ в Тартусе и Хмеймие, российские противовоздушные комплексы не применялись. Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума , где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 16 апреля в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО , которые прибыли в Сирию специально для того, чтобы провести собственное расследование.