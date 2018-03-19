В Москве пройдет крупнейший фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Включен Посольством Японии в программу официальных мероприятий Года Японии в России . Ежегодно это масштабное мероприятие собирает в Москве поклонников традиционной и современной японской культуры — музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, косплея, поп-арта. В этом году фестиваль пройдет 28 и 29 апреля на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ.

В 2018 году фестиваль Hinode Power Japan представляет российской публике исключительный состав японских артистов. Хедлайнером фестиваля станет суперпопулярный японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & YAIBA. Его участники — авторы и исполнители саундтреков к анимационным сериалам и фильмам («Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи», «Боруто: Следующее поколение Наруто» и др.). Коллектив, созданный известным композитором и аранжировщиком Ясухару Таканаси, приедет в Россию впервые.

В программе: лекция всемирно известного инженера-робототехника Томотака Такахаси (Tomotaka Takahashi) — создателя различных по функциональности роботов, например, робота-телефон RoBoHoN, робота-космонавт Kirobo, а также роботов Chroino и Evolta; представление live-художницы суми-э Watanabe CHONTO; мастер-класс по рисованию манга; финал российского отборочного тура World Cosplay Summit по косплею; уроки по японскому языку, оригами, технике вырезания фигур из бумаги, каллиграфии и др.

Также в 75 павильоне ВДНХ будет оборудована отдельная площадка специально для проведения спортивных мероприятий. Любители спорта и восточных единоборств не только смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств — иайдо, айкидо, кэндо, сумо, но и поучаствовать в мастер-классах и игровых поединках под руководством мастеров Федерации сумо Москвы.

Многолетний партнер фестиваля — компания Nintendo по традиции представит на фестивале большую зону для любителей видеоигр. Также на фестивале можно будет приобрети товары из Японии и ознакомиться с гастрономическими традициями этой страны в зоне фудкорта.

Когда: 28-29 апреля 2018

Где: ВДНХ, пав. No 75 Билеты можно приобрести здесь.