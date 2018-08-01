С начала года змеи покусали 12 жителей Екатеринбурга

Змеи в этом году кусают уральцев чаще, чем в прошлом. По информации пресс-службы городского Роспотребнадзора, с начала года от укусов пострадали 28 жителей области, в том числе 12 екатеринбуржцев (в прошлом году было 11 пострадавших).

— Первый случай укуса змеи в этом году был зарегистрирован в мае: гадюка напала на лесника — жителя Екатеринбурга , — рассказали в Роспотребнадзоре . — Нападения змей зафиксированы на территории коллективного сада «Виктория» в районе Широкой Речки, в СНТ «Уктус» на Елизавете, в лесной зоне стадиона «Калининец», на Лесном кладбище, в садах Железнодорожного района.

Большинство пострадавших — мужчины. Санврачи отмечают, что укусов змей можно избежать, если соблюдать правила поведения в местах, где существует потенциальная «змеиная опасность». Так, в лесопарках лучше ходить только по тропам; перед походом в лес или горы надо позаботиться о соответствующей одежде — высоких резиновых сапогах, в которые должны заправляться брюки; на ночлег останавливаться на возвышенности с негустой и невысокой растительностью, вдали от нор и скал; не устраивать ночлег возле деревьев с дуплами, прогнивших пней, входов в пещеру.

Края палатки и землю вокруг нее на расстоянии 0,5–1 м надо посыпать дезинфицирующими средствами (хлорная известь, хлорофос); перед сном необходимо тщательно осмотреть палатку и спальные мешки, снятую одежду и обувь туго свернуть, а утром их обязательно осмотреть и осторожно встряхнуть.

Также помните, что змеи не переносят запах жженой резины, не любят угли, золу и выжженные территории, а высокая трава на садовых участках вместе с обилием мелких грызунов, наоборот, их привлекает.

Заметив змею или услышав предупреждающее шипение, надо замереть и дать ей возможность уползти. От змеи надо уходить медленно, отступая назад, избегая резких движений. Нельзя защищаться выставленными вперед руками. Очень важно сохранять спокойствие в действиях, решениях, жестах.

Пострадавшего от укуса змеи нужно сразу доставить в любой травмпункт или токсикоцентры — городской в ГКБ № 14 по адресу улица 22-го Партсъезда, 15а или в областной токсикоцентр по адресу Сибирский тракт, 8.

Несколько дней назад на базе отдыха под Первоуральском екатеринбуржца укусила гадюка.

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