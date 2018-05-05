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В Сарапуле объявили конкурс на замену уличного освещения
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В Сарапуле объявили конкурс на замену уличного освещения 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле объявили конкурс на выполнение работ по замене уличного освещения. В городе планируют обновить 2644 светильника, сообщается на сайте госзакупок.
Ртутные и натриевые лампы заменят на светодиодные.
Работы будут проведены в рамках энергосервисного контракта, то есть услуги исполнителя оплатят из средств, сэкономленных на оплате уличного освещения.
Согласно документации, работы по замене должны быть окончены до 21 ноября 2018 года. Срок окончания достижения экономии — 30 июня 2024 года.
Напомним, данные мероприятия в декабре 2017 года анонсировал вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.
В Воткинске аналогичный конкурс был проведён в феврале 2018 года. На родине Чайковского должны заменить 4,5 тыс. светильников.
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