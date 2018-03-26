В Петербурге сурикат чуть не умер, укусив от счастья хозяина за палец

Санкт-Петербурге провели сложную операцию сурикату со сломанной челюстью, передает 78.ru.

В одну из ветеринарных клиник города обратились хозяева суриката по кличке Рикки. Они рассказали трагичную историю. Зверек бурно радовался возвращению хозяина и, расшалившись, укусил его за палец, но так неудачно, что сломал челюсть.

Челюсть оказалась сломана в двух местах, поэтому Рикки не могла есть. Хозяева безуспешно пытались найти ветеринарную клинику, где бы помогли их любимице. Лишь в одной согласились провести сложную операцию.

При этом врачу понадобилось два дня, чтобы изучить специальную литературу и информацию, так как ранее подобных случаев в ее практике не было. Сурикат же находился в критическом состоянии.

На радость владельцам, операция прошла успешно. Спустя сутки реабилитации Рикки вернулась домой. Через несколько дней зверек сможет есть самостоятельно. Однако в ближайший месяц ей нельзя кусаться и грызть твердые предметы.