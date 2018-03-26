Ещё
В Петербурге сурикат чуть не умер, укусив от счастья хозяина за палец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге сурикат чуть не умер, укусив от счастья хозяина за палец 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге провели сложную операцию сурикату со сломанной челюстью, передает 78.ru.
В одну из ветеринарных клиник города обратились хозяева суриката по кличке Рикки. Они рассказали трагичную историю. Зверек бурно радовался возвращению хозяина и, расшалившись, укусил его за палец, но так неудачно, что сломал челюсть.
Челюсть оказалась сломана в двух местах, поэтому Рикки не могла есть. Хозяева безуспешно пытались найти ветеринарную клинику, где бы помогли их любимице. Лишь в одной согласились провести сложную операцию.
При этом врачу понадобилось два дня, чтобы изучить специальную литературу и информацию, так как ранее подобных случаев в ее практике не было. Сурикат же находился в критическом состоянии.
На радость владельцам, операция прошла успешно. Спустя сутки реабилитации Рикки вернулась домой. Через несколько дней зверек сможет есть самостоятельно. Однако в ближайший месяц ей нельзя кусаться и грызть твердые предметы.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге у сотрудницы Смольного вытащили сразу два айфона По трассе «Скандинавия» пустят беспилотные автомобили Петербуржцы отдали за Собчак больше голосов, чем за Жириновского
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов546
США высылают российских дипломатов305
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно233
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
В МИД РФ отреагировали на решение Запада40
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение