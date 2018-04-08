Воробьев посетил Пасхальную службу в Новодевичьем монастыре

«В ночь с 7 на 8 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев с семьей присутствовал на Пасхальном богослужении, которое прошло в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. Полунощную службу и Пасхальную заутреню возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении клириков Новодевичьей обители», — говорится в сообщении.

К Светлому Воскресению Христову из Иерусалима от Гроба Господня был доставлен Благодатный огонь. Митрополит Ювеналий возжег от него свечи прихожан монастыря. Также верующие совершили крестный ход вокруг Успенского храма.

Воробьев поздравил православных жителей Подмосковья с Пасхой и пожелал здоровья, мира и благополучия. Он также пожелал, чтобы в эти радостные пасхальные дни вместе с ароматом праздничных куличей в каждый дом вошли весеннее настроение, тепло и согласие.