Ещё
Воробьев посетил Пасхальную службу в Новодевичьем монастыре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев посетил Пасхальную службу в Новодевичьем монастыре 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Пасхальное богослужение в Успенском храме Новодевичьего монастыря, службу возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«В ночь с 7 на 8 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев с семьей присутствовал на Пасхальном богослужении, которое прошло в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. Полунощную службу и Пасхальную заутреню возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении клириков Новодевичьей обители», — говорится в сообщении.
К Светлому Воскресению Христову из Иерусалима от Гроба Господня был доставлен Благодатный огонь. Митрополит Ювеналий возжег от него свечи прихожан монастыря. Также верующие совершили крестный ход вокруг Успенского храма.
Воробьев поздравил православных жителей Подмосковья с Пасхой и пожелал здоровья, мира и благополучия. Он также пожелал, чтобы в эти радостные пасхальные дни вместе с ароматом праздничных куличей в каждый дом вошли весеннее настроение, тепло и согласие.
РИАМО: последние новости
Свыше 3 тыс семей заселятся в ЖК «Раменский» до конца 2019 года Подмосковье вошло в пилотный проект ОМС по ведению онкобольных Воробьев назвал Матвиенко настоящим профессионалом и красивой женщиной
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля317
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей295
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре172
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»62
Калоев обвинил Нагиева во вранье148
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение