Общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь в Кемерове

После пасхального богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте.

На Пасху 8 апреля пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня, сообщает пресс-служба городской администрации. Пасхальное богослужение закончится в Знаменском кафедральном соборе закончится в 3:30 часов, после чего движение транспорта будет организовано следующим образом:

маршрут трамвая № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка КЭМЗ;в обратном направлении: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ»;маршрут трамвая № 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул.4-я Цветочная, остановка « посёлок Южный ».

Автобусы будут следовать по следующим маршрутам:

маршрут следования: остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, остановка «д/п Комсомольский»;маршрут следования: остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный, остановка «магазин „Чибис“. Возле Знаменского Собора будет работать передвижной диспетчерский пункт, поможет обеспечить вывоз пассажиров после Пасхального богослужения.