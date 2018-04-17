Пхеньян надеется на обмен высокими делегациями с Москвой, заявил посол КНДР

"В ходе недавнего министра иностранных дел КНДР были обсуждены и достигнуты договоренности об обмене делегациями высокого уровня и планы разнообразных мероприятий по случаю 70-летия установления дипломатических отношений", — сказал посол на приеме по случаю дня рождения Ким Ир Сена

"Мы уверены, что в этом году между двумя нашими странами удастся активизировать взаимные визиты высокопоставленных делегаций, достигнуть практических результатов в области экономического сотрудничества и дальше развивать и укреплять взаимное сотрудничество между нашими народами", — добавил Ким Хен Чжун.