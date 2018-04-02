Нижегородская область получит 197,1 миллиона рублей на временные сооружения к ЧМ-2018 

Вокруг стадиона «Нижний Новгород» создадут здания временной инфраструктуры, где на время проведения чемпионата обустроят медиацентр, компаунд телевещателей, зону логистики и центр волонтеров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, готовность стадиона находится на высоком уровне. Следующим шагом станет подписание заключения о соответствии, которое подтверждает, что все строительные и пусконаладочные работы выполнены в срок.
Всего правительство РФ выделит городам-участникам игр чемпионата 2,6 млрд рублей.