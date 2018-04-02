Ещё
Нижегородская область получит 197,1 миллиона рублей на временные сооружения к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Нижегородская область получит 197,1 миллиона рублей на временные сооружения к ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вокруг стадиона «Нижний Новгород» создадут здания временной инфраструктуры, где на время проведения чемпионата обустроят медиацентр, компаунд телевещателей, зону логистики и центр волонтеров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, готовность стадиона находится на высоком уровне. Следующим шагом станет подписание заключения о соответствии, которое подтверждает, что все строительные и пусконаладочные работы выполнены в срок.
Всего правительство РФ выделит городам-участникам игр чемпионата 2,6 млрд рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отец Литвиненко объяснил улучшение здоровья Юлии Скрипаль Депутат Чебыкин о визите следователей: у нас уже четвертое маски-шоу за шесть месяцев Названы небезопасные ТЦ Екатеринбурга
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля180
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение