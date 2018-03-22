В Науруз в Казани родился новый кинофестиваль 

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Итоги дня: инцидент с пилотом "Аэрофлота" в Казани, Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram, а Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148

Удмуртия получит более 90 миллионов рублей на мобильные медкомплексы и паллиативную помощь