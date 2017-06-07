СМИ: Лос-Анджелес станет столицей летней Олимпиады-2028

Американский Лос-Анджелес с большой долей вероятности получит право проведения летних Олимпийских игр 2028 года.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Предполагается, что соответствующее решение будет принято на очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдёт в сентябре 2017 года в Перу.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес отказался от борьбы за проведение Олимпиады-2024.