Олимпийскому движению грозит раскол

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что недопуск спортсменов к соревнованиям может стать причиной раскола мирового олимпийского движения. Об этом сообщает ТАСС

Такое заявление Жуков сделал в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По мнению главы ОКР, «бойкоты и отстранения - это абсолютно тупиковый путь в спорте». «Меня радует, что МОК [Международный олимпийский комитет] не допускает подобного рода движений», - отметил он.

По мнению Жукова, если, например, на зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее не будет выступать Сборная России по хоккею, «то мир не увидит напряженного хоккейного турнира». «Это лишит Игры зрелищности. Мы во всех организациях добиваемся соблюдения целостности олимпийского движения и его идеалов», - подчеркнул он, добавив, что попытки «сделать из спорта политическое оружие – преступление».