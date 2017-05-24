Медали Олимпиады в Рио заржавели

Олимпийские медали более чем 130 призеров Игр-2016, проходивших в Рио, покрылись ржавчиной и сколами.

Организаторы Олимпиады объяснили это разницей температур , а также нарушением процедуры производства наград, сообщает USA Today

Так, по словам представителя по связям с общественностью Марио Андрады, после отливки медали обрабатываются специальным лаком, но в ряде случаев покрытие облезло , что и стало причиной, по которой медали начали ржаветь.

Вместе с тем, издание отмечает, что в настоящее время также стало известно, что многие олимпийские объекты в Рио быстро приходят в негодность, поскольку у властей не было четких планов по их использованию после Олимпийских игр.

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