Вратарь хоккейной сборной Германии Томас Грайсс может быть исключен из олимпийской команды из-за "лайка" в социальной сети Instagram, поставленном под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон . Об этом сообщает немецкий телеканал Sport1.

Грайсс поставил "лайк" под изображением Гитлера, которое было подписано словами: "Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари". За этот поступок голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной Германии. Также Грайссу "понравился" фотомонтаж, на котором президент США Дональд Трамп в одной руке держит меч, а в другой голову Клинтон.

"Тот, кто ведет себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в южнокорейском Пхенчхане", - сказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн. - Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом".

31-летний немец позднее убрал свой "лайк" после того, как это привлекло внимание Хоккейного союза Германии.

Грайсс является вратарем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", он, скорее всего, не сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года из-за запрета лиги на участие хоккеистов в Играх.

В текущем сезоне он провел 51 игру в составе "Айлендерс", пропуская в среднем 2,69 шайбы за матч и отстояв три встречи "на ноль". На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира Грайсс провел 4 игры, пропуская по 2,5 шайбы за матч.