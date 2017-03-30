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МОК аннулировал результаты четырех россиян с Олимпиады-2012 в Лондоне
Результаты четырех российских спортсменов на Играх-2012 в Лондоне были аннулированы. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В этот список попали легкоатлетка Виктория Валюкевич (восьмое место в тройном прыжке), тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев (снялся с соревнований), метательницы молота Мария Беспалова (11 место) и Гульфия Ханафеева (16 место). Во время перепроверки проб анализы всех четверых атлетов дали положительный результат на туринабол. Ранее МОК отобрал у российских спортсменов восемь медалей Игр-2008 года в Пекине и 13 наград Игр-2012 в Лондоне. Также в связи с допинговым скандалом российская команда лишилась еще четырех медалей, завоеванных в Лондоне.
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