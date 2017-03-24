Олимпийский чемпион Алябьев: ненависть чехов к России — месть за «Пражскую весну»

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что причиной напряжённых отношений между российскими и чешскими биатлонистами является ввод советских войск в Прагу в 1968 году.

«Думаю, с чешскими биатлонистами отношения стали натянутыми после Пражской весны в 1968 году и ввода советских войск в страну. С тех пор они стали относиться к российским биатлонистам очень негативно», — рассказал Алябьев в интервью RT.

Также двукратный олимпийский чемпион отдельное внимание обратил на высказывания Габриэлы Коукаловой.

«Поведение Габриэлы я понять не могу вообще никак. Ладно бы российские биатлонистки боролись за какие-то серьёзные места», — добавил Алябьев.

Ранее Алябьев заявил, что чешские биатлонисты всегда относились к россиянам с презрением.