Олимпийский чемпион: главная проблема сборной по биатлону - нехватка специалистов

Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Евгений Редькин , ныне занимающий пост вице-президента Союза биатлонистов ХМАО-ЮГРЫ, дал оценку состоянию национальной сборной России в текущем сезоне.

"Почему все плохо-то? Все живы, все здоровы, армия наша крепка (улыбается)! Я считаю, что развитие российского биатлона находится на правильном пути. Но есть главная проблема - нехватка специалистов: в тренерской области, психологов.

Я знаю много хороших ребят, с которыми еще сам бегал, которые могли бы и могут подготовить команду на высочайшем уровне. Но раньше, возможно что-то не сложилось в финансовом плане. Как сейчас дела обстоят - не знаю.

Я не хочу кого-то называть плохим тренером, но, видимо в силу своих возможностей, они вот так подготовлены. Поверьте мне, натренировать их в сборной команде никто уже не сможет", - сказал Редькин "Газете.Ru".

52-й чемпионат мира по биатлону прошел в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля 2017 года. Россияне сумели завоевать на нем две медали - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.