Олимпийская чемпионка 1980 года Наймушина скончалась на 53-м году жизни

Олимпийская чемпионка 1980 года в Москве по спортивной гимнастике Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной гимнастики России.

Отмечается, что гимнастка скончалась во вторник. Причина смерти не уточняется.

Наймушина выиграла золото Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США).