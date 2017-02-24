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МОК начал перепроверку допинг-проб россиян с Олимпиады-2014
В Международном олимпийском комитете (МОК) начали перепроверять пробы российских спортсменов на допинг с Олимпийских игр 2014 года, сообщили в организации. Под проверку попали 28 спортсменов, фамилии которых фигурируют в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Допинговый кризис в России разразился в 2016 году, когда Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована из-за обвинений в употреблении допинга. Но основным толчком послужил доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена.
Первая часть документа была опубликована в июле и содержала данные об употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпиаде в Сочи. Господин Макларен обвинил в манипуляциях со стероидами Министерство спорта России и подведомственные ему структуры. Вторая часть доклада была обнародована в начале декабря. В основном в ней повторялись тезисы из предыдущего релиза, но в более жестком и детализированном формате. Согласно отчету, махинации с допинг-пробами поддерживались на государственном уровне и в них были вовлечены более тысячи российских атлетов. Решение о перепроверке допинг-проб было принято МОК после представления этой части доклада.
Сведения, на которых основывается эксперт WADA, были получены от бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который даже назвал некоторые конкретные имена спортсменов, использовавших стероидные коктейли. Это три олимпийских чемпиона — бобслеист Александр Зубков, скелетонист Александр Третьяков и лыжник Александр Легков.
В начале февраля хакерская группа Fancy Bears обнародовала письмо МОК Ричарду Макларену. В документе содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц, которые, как утверждает комиссия WADA, виновны в создании системы допинга в России. Ранее, в январе, в распоряжении хакеров оказалось письмо бывшего директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяля Соги, в котором он обратился к главе WADA Крейгу Риди, указав на ошибки в докладе Ричарда Макларена.
Подробнее о найденых в докладе WADA ошибках — в материале «Ъ» «В докладе Ричарда Макларена нашли ошибки».
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