Советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион медали с двух Олимпиад

Советская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила на аукцион свои медали, завоёванные на Олимпиадах в Мюнхене-1972 и Монреале-1976.

Как сообщает «Беларусь сегодня», Корбут выставила на аукцион Platinum Night, который пройдёт в Далласе 24 и 25 февраля, 32 лота, среди которых — пять наград с двух Олимпиад.

Также на продажу выставлены гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году, значки мастера спорта СССР и паспорт США, выданный в 2000 году.

Корбут за свою карьеру завоевала шесть олимпийских медалей — четыре золота и два серебра. Она первой в мире исполнила уникальный элемент, который позднее был назван в её честь — «Петля Корбут».