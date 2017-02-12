Олимпийские объекты Рио превратились в руины

В Бразилии большинство спортивных объектов, которые были построены к Олимпиаде, вышли из строя и оказались заброшенными. Об этом передают местные СМИ.

В частности, разграблен и обесточен знаменитый стадион "Маракана". Пересох и не используется плавательный бассейн, в свое время удививший зрителей зеленой водой. Поле для гольфа, теннисные корты, беговые дорожки — все это также заперто на замок и понемногу приходит в негодность.

В бразильском министерстве спорта говорят, дело в том, что к Олимпиаде спортивные комплексы строились на основании договоренностей частных лиц между собой. Недавно в стране был политический кризис, произошла смена власти. После этого все эти договоренности потеряли силу.

Найти те компании, которые должны были обслуживать объекты, невозможно. А нанимать новых специалистов и заново восстанавливать все, что успело разрушиться, слишком дорого, передает телеканал "Россия 24".