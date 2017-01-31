Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали

Российские спортсмены не стали возвращать награды Международному олимпийскому комитету (МОК). С таким заявлением выступила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова . Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — заявила Бриллиантова.