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Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Российские спортсмены не стали возвращать награды Международному олимпийскому комитету (МОК). С таким заявлением выступила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — заявила Бриллиантова.
25 января МОК принял решение лишить российскую спортсменку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Игр 2008 года в Пекине. В пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество туринабола. 25 января золотой медали решением МОК был лишен спортсмен из Ямайки Усэйн Болт из-за положительной допинг-пробы у него партнера по команде Несты Картера. Через два дня после решение многократный олимпийский чемпион вернул свою медаль.
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