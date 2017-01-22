Япония устроила скандал из-за сайта Олимпийских игр в Пхенчхане

Длящийся уже вот не один десяток лет спор между Южной Кореей и Японией по поводу принадлежности крошечного архипелага Токто (Такэсима), расположенного в Восточном (Японском) море, затронул и Олимпийские игры, которые должны состояться в феврале 2018 г. в южнокорейском Пхенчхане. Токио потребовал от Сеула убрать с карты на официальном сайте ОИ-2018 изображение архипелага, подчеркнув, что это "нарушает принципы олимпийского движения".

Японцам не понравилось то, что корейцы на карте, которая отображает территорию Республики Корея (РК), нанесли спорный архипелаг, показав его принадлежность Корее. Архипелаг действительно находится под контролем Сеула, там расположен небольшой гарнизон, но Токио настаивает, что острова незаконно оккупированы корейцами и должны принадлежать Японии.

По информации СМИ, Олимпийский комитет Японии уже официально обратился в Международный Олимпийский комитет (МОК), а также в Олимпийский комитет РК, потребовав удалить изображение островов с веб-сайта ОИ-2018.

"Изображение архипелага как корейского противоречит правилу 50 Хартии олимпийского движения, которое запрещает любую демонстрацию политической, религиозной или расовой пропаганды на любых местах и объектах, имеющих отношение к Олимпийскими играм", - цитируют СМИ слова источника в министерстве иностранных дел Японии. Чиновник при этом подчеркнул, что "Такэсима является японской территорией".

Отметим, что в последние недели отношения между Южной Кореей и Японией резко обострились. Очередной виток был спровоцирован тем, что общественные организации Кореи установили прямо напротив здания генконсульства Японии в Пусане памятник "сексуальным рабыням" - женщинам, которые в годы Второй мировой войны вынуждены были удовлетворять прихоти японских солдат. В ответ на установку памятника Япония отозвала своего посла и генконсула.

Еще больше ситуацию ухудшили возобновившиеся претензии Японии на архипелаг Токто. В официальных документах МИД Страны восходящего солнца острова были названы "японскими" и "незаконно оккупированными Кореей". Это вызвало официальную негативную реакцию Сеула. Кроме того, корейцы заявили о планах установить памятник "сексуальным рабыням" и на Токто. Точно такой же памятник уже давно стоит прямо напротив входа в посольство Японии в Сеуле и весьма раздражает японских дипломатов.

Реакция корейских спортивных чиновников на требования японцев была предсказуемой. В Оргкомитете Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане заявили, что "нет никакого смысла даже комментировать подобные требования", подчеркнув, что Токто "всегда был, есть и будет исконно корейской территорией". О том, как отнеслись к запросу Токио в МОК, пока ничего не сообщается.