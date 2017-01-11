Российский бегун отказался вернуть олимпийскую медаль

Российский бегун, чемпион Европы по легкой атлетике Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4 по 400 метров. Об в среду, 11 января, сообщил сам спортсмен. Его слова приводит Properm.ru.

«Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», — сказал Дылдин.

В сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отнять у российской команды бронзовые награды ОИ-2008 из-за положительной допинг-пробы одного из бегунов — Дениса Алексеева . В результате перепроверки проб пекинских Игр у него был найден запрещенный препарат туринабол.

Дылдин с недоумением отнесся к решению МОК. «Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают и вдруг она оказывается грязной. К чему это все? Это простой "накат" на Россию, это смешно», — сказал бегун.

В январе 29-летний Дылдин объявил о завершении карьеры. Он является чемпионом Европы 2010 года в эстафете 4 по 400 метров, также в его активе серебро чемпионата Европы 2014 года и бронза чемпионата мира-2013.