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Член МОК назвал ошибкой допуск российских спортсменов на ОИ-2016
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг считает решение допустить российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро ошибочным.
«Да, это было ошибкой. Я считаю, что мы были наивными. Мы должны быть жёстче в следующий раз. Я уже веду об этом дискуссию, потому что другие члены МОК придерживаются иного мнения», — передаёт слова Хайберга норвежское издание VG.
По итогам первой части доклада Ричарда Макларена, представленного 18 июля, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало отстранить от Олимпиады в Бразилии всех российских спортсменов, но МОК не пошёл на этот шаг и передал право допуска российских атлетов на соревнования международным федерациям.
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