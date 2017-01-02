Член МОК назвал ошибкой допуск российских спортсменов на ОИ-2016

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг считает решение допустить российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро ошибочным.

«Да, это было ошибкой. Я считаю, что мы были наивными. Мы должны быть жёстче в следующий раз. Я уже веду об этом дискуссию, потому что другие члены МОК придерживаются иного мнения», — передаёт слова Хайберга норвежское издание VG.