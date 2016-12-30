За допинг на Олимпиаде в Сочи отстранены четыре российских скелетониста

По подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года временно отстранены от соревнований четыре российских скелетониста. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru.

«IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырёх российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года», — рассказали в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона.

Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено.

Ранее сообщалось, что IBSF перенесла чемпионат из Сочи после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена , которая была обнародована 9 декабря. По данным расследования, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

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