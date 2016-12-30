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За допинг на Олимпиаде в Сочи отстранены четыре российских скелетониста
Фото: EPA/INA FASSBENDER
По подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года временно отстранены от соревнований четыре российских скелетониста. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru.
«IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырёх российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года», — рассказали в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона.
Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено.
Ранее сообщалось, что IBSF перенесла чемпионат из Сочи после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая была обнародована 9 декабря. По данным расследования, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
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