Большинство россиян отмечали праздник с семьей

Согласно опросу, 40% стараются не тратить много денег на организацию январского отдыха

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Наступил 2023 год, и россияне встретили его уже традиционными январскими выходными. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 350 000 интернет-пользователей и выяснили, где они провели праздники и сколько потратили на их организацию.

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Почти две трети опрошенных россиян (63%) не покидали место жительства во время длинных январских выходных. 23% посетили родной город внутри страны, 6% отправились за рубеж. 5% выбрали туризм по России, 3% сменили несколько локаций за праздничные дни.

Новый год традиционно остаётся семейным праздником – 71% россиян встретили его в кругу родных. 13% сознательно были одни, 11% – вдвоём с любимым человеком, 5% отмечали с друзьями.

Согласно аналогичному опросу медиахолдинга Rambler&Co в прошлом году, привычки россиян не изменились. 2022 год также большинство респондентов встречали с семьёй (70%) и не уезжали с места жительства (64%).

Саму новогоднюю ночь 86% опрошенных провели в своих или семейных домах и квартирах. 8% слушали бой курантов в гостях, 3% находились в путешествии, 2% – на вечеринках в ресторанах или кафе, 1% респондентов 2023 год застал прямо в транспорте.

К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за: возможность расслабиться и отвлечься (46%), время с семьёй (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%).

Россияне, которым праздники кажутся слишком долгими, не знают, чем заняться (46%), не любят зимнюю погоду (22%), а некоторые по долгу службы работают (17%) или начинают скучать по работе (15%).

В этом году респонденты (40%) в основном не выделяли отдельный бюджет на январские выходные и тратили деньги только на организацию новогодней ночи. Остальные же запланировали и дальнейший отдых: так, 18% потратили на «каникулах» от 5 до 10 тысяч рублей, 14% – от 11 до 20 тысяч, 12% выделяли до 5 тысяч рублей. Каждый десятый (10%) потратил на длинных выходных более 30 тысяч и 6% – от 21 до 30 тысяч рублей.