Врач-сомнолог объяснил, как восстановить режим сна после праздников

«Но если вы всё-таки начали вставать на 3—5 часов позже, то перестройка режима должна происходить по схеме «час в сутки». Желательно каждый день вставать на час раньше. Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. Соответственно, вы немножко недоспите — и к вечеру чуть раньше начнёте испытывать сонливость: время отбоя начнёт подстраиваться под время подъёма», — рассказал специалист.