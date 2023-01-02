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59 минут назад

Сомнолог Бузунов рассказал, как наладить режим сна после праздников

RT на русскомиещё 1

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, в беседе с RT рассказал, как наладить режим сна после праздников.

Врач-сомнолог объяснил, как восстановить режим сна после праздников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Джетлаг — это синдром смены часовых поясов. Когда человек пересекает два и более часовых пояса, возникает проблема с засыпанием и просыпанием. Но есть понятие социального джетлага — это когда человек в выходные ложится позже, а в понедельник ему нужно вставать раньше и идти на работу», — объяснил врач.

По его словам, большинство людей в праздничные дни смещают свои «пояса», а по окончании пытаются вернуться обратно.

Бузунов посоветовал к 2—3 января уже вернуться к графику — максимум вставать на два часа позже.

«Но если вы всё-таки начали вставать на 3—5 часов позже, то перестройка режима должна происходить по схеме «час в сутки». Желательно каждый день вставать на час раньше. Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. Соответственно, вы немножко недоспите — и к вечеру чуть раньше начнёте испытывать сонливость: время отбоя начнёт подстраиваться под время подъёма», — рассказал специалист.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна на фоне стресса.

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