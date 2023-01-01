Россиянам рассказали, как избежать панкреатита в новогодние праздники

Переедание и злоупотребление спиртным — среди основных факторов, которые во время длительных праздников могут привести к воспалению поджелудочной железы (панкреатиту). Не пытаться наесться раз и навсегда — лишь один из способов не довести дело до серьёзных проблем. Другие перечислила диетолог Нурия Дианова, давшая в том числе совет хозяйкам.

Готовить в праздники она рекомендовала с учётом предстоящего количества гостей и вообще едоков. Иначе потом придётся узким кругом поедать все плоды кулинарного творчества, чтобы они не испортились.

По словам специалиста, выбрав на семейном совете один базовый салат из числа новогодне-майонезной классики, который будет приготовлен к празднику уже можно существенно минимизировать риски возникновения панкреатита. Остальные салаты стоит сделать полегче.

Ну и важно не злоупотреблять алкоголем, особенно в сочетании с жирной высококалорийной пищей или столь же жирными сладостями, например тортами.