Россиянам рассказали, как избежать панкреатита в новогодние праздники

Переедание и злоупотребление спиртным — среди основных факторов, которые во время длительных праздников могут привести к воспалению поджелудочной железы (панкреатиту). Не пытаться наесться раз и навсегда — лишь один из способов не довести дело до серьёзных проблем. Другие перечислила диетолог Нурия Дианова, давшая в том числе совет хозяйкам.
Готовить в праздники она рекомендовала с учётом предстоящего количества гостей и вообще едоков. Иначе потом придётся узким кругом поедать все плоды кулинарного творчества, чтобы они не испортились.
По словам специалиста, выбрав на семейном совете один базовый салат из числа новогодне-майонезной классики, который будет приготовлен к празднику уже можно существенно минимизировать риски возникновения панкреатита. Остальные салаты стоит сделать полегче.
Ну и важно не злоупотреблять алкоголем, особенно в сочетании с жирной высококалорийной пищей или столь же жирными сладостями, например тортами.
Отвлечься поможет двигательная активность, ну и всё-таки разумный подход к меню. Например, 1 января на завтрак есть лучше всё-таки не оливье, особенно если салат всю ночь простоял на столе в тёплом помещении.