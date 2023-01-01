Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2-8 января

В период со 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 1 января.

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Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее. Большая часть из запланированных мероприятий пройдет бесплатно. Однако на некоторые события нужная предварительная регистрация.

Так, гости музея-заповедника «Царицыно» смогут узнать, какие были традиции празднования Нового года в Российской империи. В усадьбе Воронцово, в свою очередь, состоится ряд просветительных лекций, а в зоне отдыха «Левобережье» состоится праздничный квест «Волшебные часы», передает официальный сайт мэра Москвы.