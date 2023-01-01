В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2-8 января

Вечерняя Москва

В период со 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 1 января.

Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2-8 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее. Большая часть из запланированных мероприятий пройдет бесплатно. Однако на некоторые события нужная предварительная регистрация.

Так, гости музея-заповедника «Царицыно» смогут узнать, какие были традиции празднования Нового года в Российской империи. В усадьбе Воронцово, в свою очередь, состоится ряд просветительных лекций, а в зоне отдыха «Левобережье» состоится праздничный квест «Волшебные часы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на семи окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут мероприятия для детей из семей москвичей, которые служат в зоне спецоперации. Юных гостей ожидают сказочные представления, где будет множество героев из любимых сказок, а также конкурсы и загадки.

Новый год 2023,Новости Москвы,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители