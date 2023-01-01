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35 минут назад

Стало известно, какую пенсию мог бы получать Дед Мороз

Ирина Лебедева

Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН, оценил пенсию Деда Мороза. Поскольку о заработной плате сказочного персонажа ничего не известно, следует обратить внимание на его рабочий стаж. Его можно считать с конца 30-х годов прошлого века, когда Новый год стал официальным праздником в Советском Союзе, и возродилась традиция новогодних елок. Но даже с учетом почти столетнего стажа пенсия Деда Мороза составит чуть более 10 тысяч рублей.

Стало известно, какую пенсию мог бы получать Дед Мороз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена», — отметил Гиринский.

Не полагается работающему Деду и доплата до прожиточного минимума. Единственное, что ему может быть начислено, – это доплата за находящуюся на его иждивении внучку Снегурочку. Но это лишь в том случае, если она еще не достигла совершеннолетия, - информирует агентство «Прайм».

Куда жаловаться на недобросовестного Деда Мороза

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество. Тонкостями своей биографии он поделился в интервью РИА Новости.

«Конечно, я Мороз Никитич!», - ответил он на вопрос, есть ли у него отчество.

Новый год 2023,Общество,РУДН,
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