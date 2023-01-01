Подсчитана пенсия Деда Мороза

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский подсчитал пенсию Деда Мороза. По его словам, она составит чуть более десяти тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт отметил, что рабочий стаж новогоднего волшебника можно начать отсчитывать с конца 1930-х годов, когда праздник стал официальным в СССР.

Кроме того, по словам Гиринского, следует учитывать, что большую часть года Дед Мороз живет со своей внучкой Снегурочкой в Вологодской области, поэтому пенсия будет начисляться исходя из региона.

«Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена», — пояснил экономист.

Также российскому волшебнику не положена доплата до прожиточного минимума. Надбавку могут назначить за то, что у него на иждивении находится внучка Снегурочка, однако она, возможно, уже совершеннолетняя и может обеспечивать себя самостоятельно, добавил Гиринский.