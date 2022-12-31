Раскрыт маршрут новогоднего трамвая в Москве

«Красивый нарядный "Витязь-Москва" будет ходить от метро "Чистые пруды" по Бульварному кольцу, через "Новокузнецкую" и "Третьяковскую", Павелецкий вокзал, Новоспасский мост и "Пролетарскую" до Новоконной площади», — сообщили в ведомстве.