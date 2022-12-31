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39 минут назад

Раскрыт маршрут новогоднего трамвая в Москве

Мослента

Маршрут новогоднего трамвая в Москве раскрыл столичный Дептранс в своем Telegram-канале. Празднично оформленный транспорт пустили по знаменитому маршруту «А».

Раскрыт маршрут новогоднего трамвая в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»Telegram-канал «Дептранс Москвы»

«Красивый нарядный "Витязь-Москва" будет ходить от метро "Чистые пруды" по Бульварному кольцу, через "Новокузнецкую" и "Третьяковскую", Павелецкий вокзал, Новоспасский мост и "Пролетарскую" до Новоконной площади», — сообщили в ведомстве.

Снаружи новогодний трамвай оформлен в праздничной красно-белой расцветке и украшен крупной надписью «С новым 2023 годом». Внутри салон декорирован подсветкой, множеством хвойных гирлянд и разноцветными шарами.

Ранее стало известно, что проезд в столичном метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

Новый год 2023,Новости Москвы,Сергей Собянин,
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