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30 минут назад

Раскрыты любимые новогодние традиции россиян

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Свои любимые новогодние традиции 1600 россиян раскрыли благодаря опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 15 процентов респондентов отметили, что больше всего в праздник им нравится собираться с родными и друзьями.

Раскрыты любимые новогодние традиции россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Для 12 процентов опрошенных любимой традицией стало украшение дома и елки, для шести — обмен подарками и праздничное застолье. Три процента заявили, что в Новый год с удовольствием ходят в баню, запускают фейерверки, готовят, смотрят новогодние фильмы. Каждый двадцатый россиян сообщил, что не представляет праздник без салата оливье.

Ранее аналитики назвали самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом. Ими оказались готовка праздничных блюд и уборка.

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