Раскрыты любимые новогодние традиции россиян

Свои любимые новогодние традиции 1600 россиян раскрыли благодаря опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 15 процентов респондентов отметили, что больше всего в праздник им нравится собираться с родными и друзьями.

Для 12 процентов опрошенных любимой традицией стало украшение дома и елки, для шести — обмен подарками и праздничное застолье. Три процента заявили, что в Новый год с удовольствием ходят в баню, запускают фейерверки, готовят, смотрят новогодние фильмы. Каждый двадцатый россиян сообщил, что не представляет праздник без салата оливье.