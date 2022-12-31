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5 минут назад

Как избежать уловок мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга

Майк Габриелян

Стало известно, как уберечься от мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга. Совет дал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов, передает РИА Новости.

Как избежать уловок мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например, виртуальную. На ней можно держать небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие», - сказал Русинов.

Он напомнил, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Необходимо внимательно проверять адрес сайта перед тем, как вводить данные для оплаты.

Не стоит забывать и о безопасности устройства. Если смартфон заражен шпионскими программами, этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Защитное программное обеспечение заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт, а также вовремя вычислит троянскую программу.

Эксперты отмечают, что в преддверии новогодних праздников растет число фишинговых и спам-атак.

Ранее сообщалось, что жертвой телефонных мошенников стал главный эксперт Центробанка.

Новый год 2023,Общество,Владимир Русинов,
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