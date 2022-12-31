Что положить в новогоднюю аптечку? Советы медиков

Новогодние праздники — не только пора смотреть фильмы, обмениваться подарками, кататься на санках и играть в снежки. В первую очередь это главное застолье года, с разносолами, деликатесами и, конечно же, спиртным. Именно в период каникул случается больше всего пищевых отравлений — кто-то перебрал с «согревающими», а кто-то прельстился на прошлогоднюю селёдку под шубой. Чем пополнить аптечку на такой случай — в материале «Секрета фирмы».

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По словам нарколога и члена Национальной наркологической лиги Василия Шурова, на случай отравления некачественной пищей стоит держать дома «Полисорб». Он надёжнее, чем активированный уголь, и реально помогает при отравлении алкоголем (а ещё в таком состоянии проще выпить немного растворённого порошка, чем проглотить с десяток таблеток). А вообще, добавил врач, лучше не планировать пищевой и алкогольный срыв, а держать себя в руках.

Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев также посоветовал перед новогодними праздниками запастись адсорбентами. Например, это могут быть «Энтеросгель», уже упомянутый уголь или янтарная кислота.

«Это всё не повредит при каких-то проблемах. Но это только в случае лёгкого отравления алкоголем или едой. Если же проблемы несколько дней не проходят, то стоит обратиться за медицинской помощью. Не надо пытаться заниматься самолечением», — добавил специалист.