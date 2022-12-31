В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Что положить в новогоднюю аптечку? Советы медиков

Секрет Фирмы

Новогодние праздники — не только пора смотреть фильмы, обмениваться подарками, кататься на санках и играть в снежки. В первую очередь это главное застолье года, с разносолами, деликатесами и, конечно же, спиртным. Именно в период каникул случается больше всего пищевых отравлений — кто-то перебрал с «согревающими», а кто-то прельстился на прошлогоднюю селёдку под шубой. Чем пополнить аптечку на такой случай — в материале «Секрета фирмы».

Что положить в новогоднюю аптечку? Советы медиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам нарколога и члена Национальной наркологической лиги Василия Шурова, на случай отравления некачественной пищей стоит держать дома «Полисорб». Он надёжнее, чем активированный уголь, и реально помогает при отравлении алкоголем (а ещё в таком состоянии проще выпить немного растворённого порошка, чем проглотить с десяток таблеток). А вообще, добавил врач, лучше не планировать пищевой и алкогольный срыв, а держать себя в руках.

Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев также посоветовал перед новогодними праздниками запастись адсорбентами. Например, это могут быть «Энтеросгель», уже упомянутый уголь или янтарная кислота.

«Это всё не повредит при каких-то проблемах. Но это только в случае лёгкого отравления алкоголем или едой. Если же проблемы несколько дней не проходят, то стоит обратиться за медицинской помощью. Не надо пытаться заниматься самолечением», — добавил специалист.

К слову, о бесполезности в схватке с алкогольным отравлением активированного угля говорила уже даже Елена Малышева. Ведь его в острых случаях нужно принимать в дозировке 1 г на 1 кг веса, а 1 г — это четыре аж таблетки. Посчитайте, сколько их нужно проглотить взрослому мужчине?

Новый год 2023,Общество,Игорь Лазарев,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители